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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü gayrimeşru!

"Hukuk düzeninin ilkelerine karşı yürüyüş gayrimeşrudur"

16 Haziran 2017 14:10

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Herkes için adalet" diyerek dün (15 Haziran 2017) başlattığı "adalet yürüyüşü"nün "gayrimeşru" olduğunu savundu.

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, mahkeme salonunda tutuklanmıştı. Söz konusu tutuklama kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, dün "adalet yürüyüşü"nü Ankara'da başlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü İstanbul'da sona erecek. 

Olaya ilişkin olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Mehmet Uçum yürüyüşün "gayrimeşru" olduğunu savundu. Uçum, "Hukuk yoluyla demokrasi mücadelesi meşrudur.Hukuk düzeninin ilkelerine karşı yürüyüş gayrimeşrudur: Bkz:Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Kemal Kılıçdaroğluadalet yürüyüşüCHPEnis Berberoğlu
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