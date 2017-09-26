Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: En iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir

Bingöl'de, Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 81 ilin kadın girişimcilerin katımıyla yapılan 'Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Özlem Zengin, "Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir" dedi.

Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Vali Ali Mantı, 81 ilin kadın girişimcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsicilerinin katımıyla düzenlendi. STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir"

Birgün'ün haberine göre; Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın ve erkek eşitliğine değindi. Hisarcıklıoğlu, Bingöl'e ait yöresel yemeklerin de tescillendiğini belirterek, "Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmasa, kuşun uçması mümkün değildir. Bingöl bu vizyonda hareket ettiği için, öne çıkmaktadır. Bingöl Ticaret Sanayi Odamız sayesinde Bingöl çobantaşı kavurması coğrafi işaret tescilini aldı. Sırada Bingöl balı ve Gazik kaymağı var. Onları da tescillemek için başvurularını yaptılar. Bingöl'ün kendi değerlerine ancak böyle sahip çıkılır" dedi.

"Kadınlar konuşulurken, kalıplarla konuşuluyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin ise, en iyi fikirlerin zor zamanlarda akıllara geldiğini belirterek, en iyi fikir bulaşık yıkarken aklına geldiğini söyledi.

Zengin, “Kadınlar konuşulurken, kalıplarla konuşuluyor. 'Kadın Emeği' mesela. Termoloji olarak kadın emeğini geçtiğimizi düşünüyorum. Artık kadın fikri, kadın fikriyatı çok öne çıkıyor. Kadın fikrini öne çıkaran işlere imza öncülük etmemiz lazım. Artık dünya pırıltılı bir şeyler arıyor. Orijinal bir fikir arıyor. Bu orijinal fikri bulmaya kadınlar bence çok yakın. Neden yakınlar? Kendi hayatımda hep gözlemlemişimdir. Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir" diye konuştu.