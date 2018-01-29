Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: "ABD PYD'yi açıkça desteklerken İran bunu örtülü yapıyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yeni Birlik gazetesi yazarı İlnur Çevik, İran'ın PYD'yi desteklediğini yazdı. Çevik, "Yanımızda gözüküp devamlı Türkiye’yi arkadan vurmaya çalışıyor… İranlıların geçmişte PKK’ya arka çıktıkları, hatta Türkiye’ye karşı PKK’nın İran sınırlarını kullanmasına göz yumduklarını sağır sultan bile duydu" dedi. İran basınında Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon hakkında aleyhte haberler yaptığının kaydeden Çevik, "Yani Amerikalılar PKK’yı, PYD ve YPG’yi açıkça desteklerken İran bunu sözde örtülü ve sinsice yapıyor…" yorumunda bulundu.

Çevik'in "İran bunu hep yapıyor" başlığıyla yayımlanan (29 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Yanımızda gözüküp devamlı Türkiye’yi arkadan vurmaya çalışıyor… İranlıların geçmişte PKK’ya arka çıktıkları, hatta Türkiye’ye karşı PKK’nın İran sınırlarını kullanmasına göz yumduklarını sağır sultan bile duydu.

Ama son zamanlarda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekâtına açıkça karşı çıkmayıp ama sinsice arka planda bu harekâtı sabote etmeye çalışmasına ne demeli?

Ne zaman İran’a yönelik uluslararası girişimler olsa Türkiye hep Tahran’a yardımcı olmuştur ama aynı desteği Ankara hiç İran yönetiminden görmüyor… İran’da hükümet aleyhi gösterilere ve sokak olaylarına Ankara destek vermemiştir.

Haber 7 İnternet sitesine göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ansari’yi Şam’da kabul etti. Yapılan ortak açıklamada ‘Türkiye, Suriye’de ilhakçıdır. Karşılık verilmeli’ denildi.

İran medyası ise Türkiye’nin tam karşısında… Ülkenin resmi ve muhafazakâr “İran Gazetesi” Afrin harekâtını okuyucularına “Türkiye’nin Suriye Kürtlerine yönelik operasyonu başladı” başlığıyla duyurdu. Cihan-ı Sanaat gazetesi ise harekâtı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yeni macerası” şeklinde okurlarına duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin harekâta yönelik uyarıları, hükümete yakın İntihap ve Asr-ı İran haber sitelerinde “Tahran yönetiminin Afrin harekâtı ile ilgili olumsuz tepkisi” olarak yansıtıldı. Devlete bağlı “Mehr” haber ajansı da harekâtı Esat rejiminin diliyle Suriye topraklarına “tecavüz” olarak nitelendirdi. Aynı saatlerde İran Devlet Televizyonu Press TV, TSK’nın başlattığı harekât ile ilgili “Suriye’nin kuzeyindeki halka yönelik hava harekâtı” başlığını kullandı. Press TV, ayrıca Esat’in harekâtı kınadığına yer verdi.

Yani Amerikalılar PKK’yı, PYD ve YPG’yi açıkça desteklerken İran bunu sözde örtülü ve sinsice yapıyor…

Demek ki İran Türkiye’nin Suriye barışına katkılarından hiç memnun değil. Çünkü Türkiye Suriye’de girdiği yerlere barış, güvenlik ve imar getiriyor. İran ise Suriye rejimi ile beraber yakıp yıkıyor ve yerine olumlu hiçbir şey koyamıyor…