Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut: Şimdi dövizden TL'ye dönme günü; bu adımın nasıl kâr getireceğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TL'nin dolar ve diğer para birimleri karşısında erimesine ilişkin olarak, "Şimdi dövizden TL'ye dönüp Türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma günü" dedi. Bulut, bu adımı atanların da kazanç elde edeceğini anlatarak, "12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.

Bulut'un "Finansal 15 Temmuz’ (2)" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

tl enstrümanlar tarihi alım fırsatı veriyor ! Şimdi dövizden TL’ye dönüp Türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma günü. bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini hep birlikte göreceğiz...

Gün birlik olma ve varlıklarımıza sahip çıkma günü...

Bu dalga atlatılınca, bu finansal darbe’nin sahipleri ile kalıcı hesaplaşma da elbette başlayacak...

Yaşasın tam bağımsız Türkiye... TL enstrümanlar tarihi alım fırsatı veriyor ! şimdi dövizden tl’ye dönüp türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma günü. bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini hep birlikte göreceğiz...

Gün birlik olma ve varlıklarımıza sahip çıkma günü...

Bu dalga atlatılınca, bu finansal darbe’nin sahipleri ile kalıcı hesaplaşma da elbette başlayacak...

Yaşasın tam bağımsız Türkiye...