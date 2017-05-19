Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: ABD ile ilişkilerde nokta veya virgül konacak bir durum yok, iş çok daha karmaşık!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Trump'la görüşmemiz virgül değil, nokta mesabesinde olacak" ifadesini hatırlatarak "Türkiye-ABD ilişkilerinde nokta veya virgül bile konacak bir durum yok, iş çoook daha karmaşık" görüşünü dile getirdi.

İlnur Çevik'in "Anlaşmamakta anlaşmışlar gibi" başlığıyla yayımlanan (19 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan karşıtı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptıkları toplantıda bilhassa Amerika’nın PYD/YPG/PKK üçlüsüne silah ve teçhizat vermesi, onları eğitmesi ve Rakka’yı DEAŞ’tan temizlemesi için iş birliği yapması konusunda anlaşmamakta anlaştıkları gayet açık…

Yani ABD, bize karşı terörist faaliyetlerde bulunan bu üçlüye destek vermeye devam edecek biz de Türkiye olarak teröristlere ne yapıyorsak onlara da onu yapmaya devam edeceğiz… Yani Karaçok dağında olduğu gibi hava akını yapıp YPG ve PKK mevziilerini yerle bir edeceğiz, militanlarını yok edeceğiz ve bunu da hiçbir uyarıda bulunmadan yapacağız… Yani ABD’li personel oralarda bulunmasın diyoruz… Yoksa herkes kararlarının neticelerine katlanacak…

Trump iç meselelerle boğuşuyor, bu işle fazla enerji sarf edemediği ortada… Rakka meselesini Obama’nın kötü mirası olarak görüyor, bu işi bitirmek için PYD/YPG/PKK üçlüsüne bir nevi mahkûm edildiğini ve bunu gidişatı döndüremediğini anlatmaya çalışıyor. Yani bu konuda hala Obama yönetiminden kalan adamlar direksiyonda ve Trump çaresiz… Hatta Obama’nın adamları duruma o kadar hâkim ki daha Erdoğan ve Trump Beyaz Saray’da bu konuları görüşürken onlar o sırada kuzey Suriye’de PYD/YPG/PKK üçlüsüne “vallahi sizi satmıyoruz” diye brifing veriyorlar…

Fetullah Gülen terör örgütü meselesinde ise Trump durumun vahametini görüyor ve bir şeyler yapmak için çabalıyor ve çabalayacak ama orada da Amerikan hukuk sisteminin karmaşasına, kurallarına takılıyor… Ama şu anlaşıldı ki Amerikalılar FETÖ faaliyetlerini çok yakından takip ediyor ve en ufak bir açık yakalarlarsa dünyayı bunlara dar edecekler…

İşte bütün bunların gölgesinde Trump’ın Erdoğan’a bir şeyler verebilmek için çabaladığı gözleniyor… İlişkileri kimsenin yıkamayacağından bahsediyor. Türkiye’nin istediği askeri teçhizat konusunda seri davranacağını görüyoruz. İlişkilerin derinleştirilmesi için çaba göstereceğini görüyoruz…

Yüksek seviyeli bir Türk heyetinin Erdoğan-Trump görüşmesinden önce ABD’ye gitmiş olması ise iyi olmuş… Onlar ne olamayacağını görüp Cumhurbaşkanımızın Beyaz Saray’da tatsız sürprizlerle karşılaşmasını önlemişler…

Günün sonunda şu ortaya çıkıyor… Trump en azından Obama gibi Türkiye’yi kandırıp yapmayacağı şeyleri yapacakmış gibi davranmıyor… Ama şu gerçek de ortaya çıkıyor: Türkiye-ABD ilişkilerinde nokta veya virgül bile konacak bir durum yok, iş çoook daha karmaşık…