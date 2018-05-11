Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, ikinci turda kime oy vermeyeceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, ikinci tura kalınması halinde CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye destek vermeyeceklerini söyledi. İnce ve CHP, Perinçek'in aday olabilmesi için imza verilmesi çağrısında bulunmuştu.

100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesinin ardından Vatan Partisi Genel Merkezi’nde açıklama yapan Perinçek, İnce’nin HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etmesini eleştirerek, "Biz Atlantik projelerini peşine takılanlara, PKK destekçilerine destek verenlere destek vermeyiz. FETÖ projelerine destek vermeyiz. Türkiye'nin geleceği Vatan Partisi hükümetidir. Önümüzdeki dönemde bu seçeneklerin tümü ortadan kalkacak ve geriye sadece Vatan Partisi seçeneği kalcaktır" dedi.

CHP’nin kendisine adaylık için imza verilmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise Perinçek, "Teşekkür ederim. Hangi vatandaşımız ve hangi seçkin şahsiyet bu tür çağrılar yapıyorsa doğru çağrılar yapıyor. Çözüm Vatan Partisi'ndedir. O, hangi niyetle yapıyorsa yapsın bizim için değerlidir" ifadelerini kullandı.