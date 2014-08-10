T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oyunu kullandı, '2071' mesajı verdi

Başbakan Erdoğan: Bu sürecin içerisinde de inanıyorum ki milletim birçok şeyleri değerlendirme fırsatını buldu. Geçmişi, bugünü, yarını...

10 Ağustos 2014 18:10

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullandı. Erdoğan, "Ülkemizin her anlamda geleceği için önemli bir kararı verecek. 2071'e taşıması bakımından önem arz ediyor" dedi.

Başbakan Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin Türkiye'de siyasi tarihimizin bir ilk olması bakımından önemi çok büyük. Meydanlarda sürekli söyledik. İlk defa milletimiz aracısız olarak kendi cumhurbaşkanını seçiyor. Bu bakımdan çok çok önemli. Ve gerçekten sakin diyebileceğim ama coşkulu bir süreç geçirdik. Bu sürecin içerisinde de inanıyorum ki milletim birçok şeyleri değerlendirme fırsatını buldu. Geçmişi, bugünü, yarını...

Ülkemizin her anlamda geleceği için önemli bir kararı verecek. 2071'e taşıması bakımından önem arz ediyor. Bugün yapılmakta olan seçimin Türk demokrasisi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Katılımın yüksek olması en büyük temennimiz oldu. Onu da sandıklar açıldığında göreceğiz."

ETİKETLER

erdoğancumhurbaşkanıseçimoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24