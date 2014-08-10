Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oyunu kullandı, '2071' mesajı verdi

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullandı. Erdoğan, "Ülkemizin her anlamda geleceği için önemli bir kararı verecek. 2071'e taşıması bakımından önem arz ediyor" dedi.

Başbakan Erdoğan gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin Türkiye'de siyasi tarihimizin bir ilk olması bakımından önemi çok büyük. Meydanlarda sürekli söyledik. İlk defa milletimiz aracısız olarak kendi cumhurbaşkanını seçiyor. Bu bakımdan çok çok önemli. Ve gerçekten sakin diyebileceğim ama coşkulu bir süreç geçirdik. Bu sürecin içerisinde de inanıyorum ki milletim birçok şeyleri değerlendirme fırsatını buldu. Geçmişi, bugünü, yarını...

Ülkemizin her anlamda geleceği için önemli bir kararı verecek. 2071'e taşıması bakımından önem arz ediyor. Bugün yapılmakta olan seçimin Türk demokrasisi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Katılımın yüksek olması en büyük temennimiz oldu. Onu da sandıklar açıldığında göreceğiz."