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Cumhurbaşkanı Adayı Bekleviç: Reza Zarrab yalan söylüyor; hatırlamıyorum dediği şirketin adı...

"Hindistan işini Türkiye üzerinden değil Dubai üzerinden gerçekleştirdi"

01 Aralık 2017 00:04

2019'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Hayır Partisi kurucusu Tuna Bekleviç, Reza Zarrab’ın mahkemede iş yaptıkları Hintli şirketin ismini hatırlamıyorum sözleri üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bekleviç ilgili şirketin isminin “Masumi” olduğunu söyledi. Reza Zarraf'ın  mahkemeyi yanılttığını veya eksik bilgi verdiğini savunan Bekleviç,  Zarrab'ın işlem yaptığı diğer kurumları koruyup özellikle Halkbankası’na yüklendiğini ifade etti. 

Bekleviç’in açıklaması şöyle:

“İranlı hokkabaz mahkemede dümeni yine eksik anlatıyor. Hindistan’da sadece 2012’de değil 2015’te de görüştü; 2015 ve 2016’da bizzat kendisinin talimatı ile iş yapıldı. Hatırlamıyorum demesi tüm yükü HALKBANK’a yıkıp sıyırma gayretidir. Ekte hafızasını tazeleyecek bir şirket ismini yayınlıyorum. İşlem yaptıkları bankanın adı da Verel.

İranlı hokkabaz yalan söylüyor. Eksik bilgi veriyor. Hindistan işini Türkiye üzerinden değil Dubai üzerinden gerçekleştirdi. Belgeleri yayınlayacağım.”

 

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