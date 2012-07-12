Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yeni köşk

‘Devlet Kabul Salonu ve Saray Müze’ olarak düzenlenen Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde hummalı çalışma var. Köşkün üst katında, Gül’ün konuklarını ağırlayabileceği kabul salonu ile çalışma odası hazırlanırken, giriş katı saray-müze oluyor

Vatan'ın haberine göre, Yıldız Sarayı’nın en görkemli ve büyük binası olan Mabeyn Köşkü’nde, ‘devlet kabul salonu ve saray müze’ olarak düzenlenmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Köşkün, yeni düzeni için İstanbul İl Özel İdaresi tarafından, 26 Aralık 2011 tarihinde ihale yapıldı. İhaleyi, yaklaşık 8 milyon liraya Alba İnşaat A.Ş’nin. kazanmasının ardından, köşkte yoğun bir çalışmaya başlandı.

‘Devlet Kabul Salonu ile Saray Müze’ için, aralarında Yaşar Yılmaz’ın da yer aldığı üç sanat tarihçi de çalışmalarda yer alıyor. Binanın özgün haline sadık kalınarak yürütülen çalışmanın, Ekim 2013 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yeni düzenleme çalışması kapsamında, bahçe düzenlemesi, çevre duvarı restorasyonu, kurşun çatı yenileme işleri gibi inşaat işleri, makine-elektrik tesisatı ile dekorasyon işleri yürütülüyor.

800 metrekarelik üst kat

Köşk, yarı bodrum, bodrum katı ile giriş ve üst kattan oluşuyor. Duvarları ve tavanları zengin süslemeli, toplam bin 600 metrekarelik köşkün, üst katı 800 metrekare. Üst katın girişi büyük avluyla başlarken, avlu etrafında yüksek tavanlı 12 oda yer alıyor. Bu kat, Cumhurbaşkanı Gül’ün konukları ve çalışması için düzenleniyor. 120 metrekarelik oda kabul odası olurken, Gül için 50 metrekarelik çalışma ofisi ile yine 50 metrekarelik bir dinlenme odası yapılıyor. Yine bekleme odası, toplantı odası ile misafirler için bir çalışma odası da yer alacak. 800 metrekarelik bu üst katın en büyük alanı ise girişindeki avlu. Binanın giriş katı ise saray-müze olarak kullanılacak.

Devlet kabul salonu ve saray-müze için, köşke ait tarihi parçalar, diğer saray ve müzelerden istendi. Topkapı Sarayı’ndan çok sayıda sandalye, Arkeoloji Müzesi’nden de tarihi sehpalar gönderildi. Şimdi bu eserlerlein, konservasyonu (kullanılır hale getirilmesi işlemi) yapılıyor. Bu işlem, İstanbul Restorasyan Konservasyon Merkez Laboratuvarı gözetiminde gerçekleştiriliyor. Bazı eşyaların eksik parçaları da bire bir aynısına uygun olarak tamamlanacak. Kabul salonu ve saray-müze’nin dekorasyonu için tüm detaylar da düşünülmüş. Köşkün tüm odaları için el dokuması halı üretiliyor.

Balyan kardeşler yaptı

1866 yılında Sultan Abdülaziz tarafından bir dinlenme kasrı olarak Agop ve Sarkis Balyan kardeşlere yaptırılan Büyük Mabeyn, Yıldız Sarayı’nın en ihtişamlı ve büyük binasıdır. Çevreye hakim konumu olan yapı Yıldız Sarayı’nın en anıtsal yapısı olan yapıda, II. Abdülhamit resmi toplantılarını, bazı ziyaret ve davetleri Büyük Mabeyn’ de vermiştir. 2. Abdülhamid döneminde Osmanlı’nın yönetim merkezi olarak kullanılan köşkte 2. Meşrutiyet ilan edilmiş. Köşkün en önemli özelliği ise kristalden yapılan merdiven korkuluklarına sert bir cisimle dokunulduğunda piyano tuşları gibi ayrı sesler çıkarması. 3 bin ayrı kristal parça bulunan korkuluklardan 3 bin ayrı ses çıkıyor.