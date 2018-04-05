Cumhurbaşkanı, 2.6 lirayken “Yatırım yapan yaya kalır” demişti; dolar 4 liranın üzerinde

Geçen haftalarda da tarihi zirveleri test eden dolar kuru, bugün yeniden 4 TL’nin üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doların dönemki yükselişinin ardından 6 Mart 2015’te yaptığı açıklamada, "Şu anda özellikle faiz lobisi veyahutta dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler” ifadelerini kullanmıştı.

Salı günü Mart ayı enflasyonunun aylık % 0.99, yıllık % 10.23 olarak beklentinin üzerinde açıklanmasının ardından dolar/TL 3.97-3.98 bandındaki seyrini sürdürmüş; ABD ile Çin arasında yaşanması muhtemel ticaret savaşlarının işaretlerinin artmasıyla birlikte ise 3.99'a yükselmişti. Çarşamba günü ise dolar/TL yeniden 4 seviyesini aşmıştı

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı ve doların psikolojik bir eşik de olan 4 TL'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015’in Mart’ında yaptığı bir konuşmayı akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, o dönem Türk Lirası’nın yine dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili olarak, "Şu anda özellikle faiz lobisi veyahut da dolara aşırı derecede yatırım yapanlar, yaya kalabilirler” ifadelerini kullanmıştı.

Kur 23 Mart'ta uluslararası piyasalarda 4.0361 ile tarihi zirveyi test etmişti. Lira böylece % 0.6 ile en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.