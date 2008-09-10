Cumhurbaşkanı 23 üniversitenin rektörünü atadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YÖK’ün 13 Ağustos’ta belirlediği 69 rektör adayı arasından 23’ünü yeni kurulan üniversitelere atadı. Yeni rektörlerden 16’sını “türbana özgürlük” olarak adlandırılan bildiriye imza atanlar arasından seçen Gül, 23 üniversiteden 12’sine YÖK’ten kendisine gelen isim listesindeki birinci sıra adaylarını seçti.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne YÖK’ün ilk sıraya koyduğu ve Zaman gazetesindeki yazılarıyla tanınan Prof. İlyas Doğan’ı atamayan Gül, bu üniversiteye 2. sıradaki Prof. Dr. İrfan Arslan’ı seçti. Artvin Çoruh Üniversitesi’ne 1. sıra adayı Mehmet Duman’ı atayan Gül, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’ne de 1. sıradaki MEB Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ramazan Kaplan’ı getirdi. Duman, Bilecik Üniversitesi’nde rektör adayı olmuş, birinci sırada yer almasına karşın eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç başkanlığındaki YÖK yönetimi tarafından liste dışı bırakılmıştı.



Gül’ün, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın danışmanı olarak YÖK’e gelen ve denetleme kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Solak’ı atamaması da dikkat çekti. Yalova Üniversitesi’ne 1. sıradaki Solak yerine 3. sıradaki Prof. Niyazi Eruslu’yu atayan Gül, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü’ne Oxford Üniversitesi’nde doktora yapan Prof. İbrahim Belenli’yi seçti. İzmir’de doğan ve Hakkâri’ye hiç gitmediğini belirten Belenli, YÖK tarafından Köşk’e ilk sırada gönderilmişti. Belenli, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde görev yaparken “türbana hayır” bildirisine imza atmıştı.



Muş Alpaslan Üniversitesi’ne atanan 1. sıra adayı Prof. Dr. Nihat İnanç da, AKP’den Van milletvekili aday adayı olmuştu.



Tek kadın rektör



Gül, Nevşehir Üniversitesi’nin 2. sıradaki adayı Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Kılıç’ı rektör olarak atadı. Kılıç, Eylül 2005’ten bu yana Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütüyor.



Şırnak Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ali Akmaz, Saadet Partisi Kurucular Kurulu’nda yer almıştı. Bitlis Eren Üniversitesi rektörlüğüne YÖK tarafından 1. sıra adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Abdullah Bayram da rektörlüğe atanamadı.



Üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasını öngören anayasa değişikliğinin TBMM’de görüşülmesinden önce bir grup öğretim üyesi “üniversitelerde özgürlük” bildirisini internette imzaya açmıştı. Gül’ün atadığı 23 rektör arasındaki 16’sı bu bildiriyi imzalamıştı.



Atamaların tam listesi



"-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İrfan Aslan



-Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Korkmaz



-Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duman



-Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ramazan Kaplan



-Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam



-Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu



-Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş



-Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Doğru



-Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş



-Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Günaydın



-Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Belenli



-Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz



-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabri Gökmen



-Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Aykaç



-Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Güvenç



-Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Serdar Bedii Omay



-Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat İnanç



-Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Filiz Kılıç



-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Orhan Büyükalaca



-Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ziyadanoğulları



-Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akmaz



-Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Durmuş Boztuğ



-Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu"

