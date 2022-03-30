 Cumhur İttifakı muhtarlara dair düzenlemeyi geri çekiyor

Cumhur İttifakı, muhtar adaylarının seçimin ardından 10 gün içinde seçilme yeterliliğini kanıtlaması ve böylece mazbatasının verilmesi önerisini geri çekme kararı aldı.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Cumhur İttifakı’nın seçim kanununa ilişkin değişiklikler öngören kanun teklifinin Anayasa Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Teklife göre, seçimlerin ardından ilk sırada yer alan muhtar adayının seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç on gün içinde belgelendirmesi halinde mazbata verilmesi, belgelendiremezse ikinci sırada bitiren adaya mazbata verilmesi öngörüldü. İkinci adayın da belgelendirememesi durumunda üçüncü muhtar adayına verilmesi, o aday da belgeleyemezse nihayet seçilme ehliyetine sahip aday bulunana kadar bu işlemin yapılması hedeflendi.

Muhalefet temsilcilerinin itiraz ettiği düzenlemeye ilişkin Cumhur İttifakı geri adım attı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, düzenlemeyi geri çekeceklerini söyledi.