Cumhur İttifakı, hazırladığı Seçim Yasası teklifini raftan iniyor

AKP Parti ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor. AKP kaynakları teklifin şubat sonrasında meclis gündemine getirileceğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı. AKP kaynakları erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.

Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi. Ancak muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin değerlendirileceği belirtildi. (İHA)

Yüzde 7 baraj konusunda anlaşılmıştı

Cumhur İttifakı yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi konusunda anlaşmıştı. Geçen eylül ayında açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı değil, zillet ittifakının siyasi düşkünlüğü, bu zihniyetin üslubuna ambargo koyan tehlikeli kirliliktir” ifadelerini kullanmıştı.

İki parti daha önce de gündeme gelen Seçim Yasası teklifinde ‘daraltılmış bölge, ittifak içi baraj, YSK’nın il seçim kurulu başkanları üzerindeki yetkilerinin artırılması’ gibi önemli konularda ilerleme sağlayamamıştı.