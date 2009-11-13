Cuma'ya gittiler, ceset 1 saat bekledi

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Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak olay yerinde yaşamını yitiren 13 yaşındaki Abdülsamet Kurt'un cesedi, cuma namazına gittikleri için Şanlıurfa Belediyesi'nin cenaze aracı sürücülerine ulaşılamayınca 1 saat yerde bekletildi. Ailenin tepkisine neden olan olayın ardından Abdülsamet Kurt'un cesedi, yakınları tarafından otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Kaza, saat 12.00 sıralarında Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hayati Harrani Mahallesi'ndeki evde oturan Abdülsamet Kurt'a, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken, Akçakale yönüne giden 36 yaşındaki Halil Arslan yönetimindeki 63 PT 848 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre kamyonun altında sürüklenen Abdülsamet Kurt, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, ihbarının ardından olay yerine gelen polisler, kamyon sürücüsü Halil Arslan'ı gözaltına aldı.Bu sırada Abdülsamet Kurt'u tanıyanlar durumu ailesine bildirdi. Olay yerine koşarak gelen ve çocuklarının cesedini gören Kurt Ailesi'nin fertleri, sinir krizleri geçirirken, anne Hayriye Kurt, Arapça ağıtlar yaktı. Kurt Ailesi'nin gözyaşları döken fertlerini, polisler ve çevredekiler teselli etmeye çalışırken, olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından, Abdülsamet Kurt'un cesedine otopsi yapılması için hastaneye götürülmesi için, saat 12.20'de Şanlıurfa Belediyesi'nden cenaze aracı istendi. Geçen süreye rağmen cenaze aracının gelmemesi üzerine yakınları polislere tepki göstermeye başladı. Abdülsamet Kurt'un yerde duran kanlar içerisindeki cesedine bakıp gözyaşı dökmeye devam eden aile, “Cenazemizi niye burada bekletiyorsunuz. Bırakın biz götürelim bari?” diyerek tepkilerini artırmaya başladı. Bunun üzerine polisler defalarca, belediye yetkililerini arayıp cenaze aracının gönderilmesi talebinde bulundu. Ancak, 4 cenaze aracı bulunan belediyede tüm sürücülerin cuma namazında olduğu ortaya çıktı.Bunun üzerine küçük çocuğun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği cenaze torbasına konulduktan sonra, saat 13.20'de Kurt Ailesi'ne ait otomobille, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Belediye yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.