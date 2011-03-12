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Cumartesi Anneleri’nden Ahmet Şık’a destek

“Cumartesi Anneleri”, bu kez “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık için eylem yaptı.

12 Mart 2011 02:00

T24 - Gözaltında kaybolan yakınlarına için her Cumartesi eylem yapan “Cumartesi Anneleri”, bu kez “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık için eylem yaptı.



Kaybolan yakınları için her hafta Galatasay Meydanı’nda eylem yapan “Cumartesi Anneleri” bu kez “Ergenekon” soruşturmasında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık için buluştu.

“Cumartesi Anneleri”nin eylemine Ahmet Şık'ın kardeşi Bülent Şık da katıldı.

Eylemde, işkence sonucu öldürülen gazeteci Metin Göktepe'nin annesi "Ahmet benim ikinci oğlum, onu da Metin gibi kaybetmek istemiyorum" dedi.

Gazeteci Ahmet Şık'ın yıllar boyunca Cumartesi Anneleri’nin haberlerini yaptığını ve haklarını savunduğunu vurgulayan anneler, Şık'ın arkasında olduklarını yineledi.

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