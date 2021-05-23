Cumartesi Anneleri: Sedat Peker’in açıklamaları karşısında savcıları görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz

Gözaltında kaybolan ve faili meçhul cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayan Cumartesi Anneleri, organize suç örgütü liderliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarının ardından savcıları harekete geçmeye çağırdı.

Yaptıkları yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Çeyrek asırdır söylüyoruz; Mehmet Ağar, devletin bilgisi dahilinde, içinde devlet görevlilerinin de olduğu bir suç örgütü kurdu. Bu örgütün faaliyetleri kapsamında evlatlarımız kaybedildi, öldürüldü” diyen Cumartesi Anneleri, “Devletin raporlarında ve mahkeme tutanaklarında da yer alan bu gerçek şimdiye kadar yok sayıldı. İktidarlar failleri ve suçun arkasındaki güçleri ortaya çıkarmak yerine yargı makamları eliyle suçun üstünü örttü.

Hakikatin taşıyıcısı olmaktan, bu suçları hatırlamaktan ve hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sedat Peker’in açıklamaları karşısında savcıları hemen yasalardan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Peker, yayınladığı son videoda gazeteciler Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu ile Kürt iş insanları cinayetleriyle ilgili iddialarda bulunmuş, cinayetlerle ilgili eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etmişti.