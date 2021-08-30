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Cumartesi Anneleri'nden "Dünya Kayıplar Günü" mesajı: Kayıp yakınlarına yaşatılan hukuksuzluk ve işkenceye son verme çağrısında bulunuyoruz

Açıklamada İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon'un da imzası bulunuyor

30 Ağustos 2021 14:12

Bugün Birleşmiş Milletler'in kararıyla her yıl 30 Ağustos'ta anılan Dünya Kayıplar Günü. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon ortak imzasıyla yapılan açıklamada, "Ağır bir vahşet, sonsuz bir yas ve işkence taşısa da, hikâyemiz aslında zulme ve inkara karşı yürütülen hakikat ve adalet mücadelesidir." denildi. 3 imzacı, iktidara,  Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Sözleşme’yi derhal imzalama ve uygulama çağrısı yaptı. 

Açıklamada, "Bugün Dünya Kayıplar Günü. Yargı makamlarına, mevcut cezasızlığa son vererek, gözaltında kaybetmelere ilişkin soruşturma ve kovuşturmaları tarafsızlık ve cesaretle yürütmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bugün Dünya Kayıplar Günü. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devleti yönetenlere, kayıp yakınlarına yaşatılan hukuksuzluk ve işkenceye son verme çağrısında bulunuyoruz. Bugün Dünya Kayıplar Günü. Ulusal ve uluslarası insan hakları koruma mekanizmalarına, kayıp yakınlarının maruz kaldığı ağır ihlaller karşısında kuruluş amaçlarının gereği olarak harekete geçme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı. 

 

Cumartesi AnneleriDünya Kayıp Günüiktidarsözleşme
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