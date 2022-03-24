Cumartesi Anneleri'nden 'Cumartesi İnsanları' açıklaması: Dilerdik ki, Galatasaray Meydanı’nın bize yasaklanması ve hakkımızda açılan davanın hukuksuzluğu ile gündeme gelelim

Cumartesi Anneleri, isim tartışmalarıyla ilgili açıklama yaparak, "Dilerdik ki, Galatasaray Meydanı’nın bize yasaklanması ve hakkımızda açılan davanın hukuksuzluğu ile gündeme gelelim." dedi.

Gözaltına kaybedilen yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri, kendileri için "Cumartesi İnsanları" ifadesinin kullanılması nedeniyle yaşanan isim tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bizler devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak kaybedilen insanların aileleri ve insan hakları savunucuları olarak 27 Mayıs 1995 tarihinde 'Kayıplarımızı İstiyoruz' diyerek Galatasaray’a çıktık. Kendimize 'Cumartesi İnsanları' dedik. Çünkü Galatasaray Meydanı’na gelen sadece kayıpların anneleri değildi; eşleri, kardeşleri, evlatları, babaları, akrabaları ve hak savunucularıydı. Kendimize 'Cumartesi İnsanları' desek de basın Plaza de Mayo Anneleri’nden hareketle bize 'Cumartesi Anneleri' dedi" ifadelerine yer verildi.

"Kamuoyu Cumartesi Anneleri ismini bize daha çok yakıştırdı"

"Kamuoyu da Cumartesi Anneleri ismini bize daha çok yakıştırdı. Zamanla biz de kendimizi 'Cumartesi Anneleri ve Cumartesi İnsanları' olarak ifade ettik" denilen açıklamada, Cumartesi Anneleri'nin isim tartışması yerine eylem yasağı, açılan dava ve yaşanan hukuksuzluklar gündeme gelmeyi istediği belirtildi.

Açıklamada, "Dilerdik ki, Galatasaray Meydanı’nın bize yasaklanması ve hakkımızda açılan davanın hukuksuzluğu ile gündeme gelelim. Tartışma yürütenlerin iyi niyetinden şüphe duymuyoruz ama taleplerimizi kamuoyuna taşıyan bir gazetenin bizim üzerimizden eleştirilmesine de gönlümüz razı değil. Herkesin yaşadığımız hukuksuzlukları daha çok gündeme getirerek sesimize ses katmasını diliyoruz" denildi.