Cumartesi Anneleri, Cumhuriyet’in önünde toplanacak

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sorgulamak amacıyla her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri/İnsanları, Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyonlara tepki göstermek için gazete binasının önünde toplanacak. Cumartesi Anneleri/İnsanları yarın, saat 12.00’de gazetenin önünde buluşmak için çağrıda bulundu.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Facebok üzerinden yapılan açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi halkın haber alma hakkı demektir.

İfade ve basın özgürlüğü üzerindeki baskıcı politikalara itiraz etmek ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak için Cumhuriyet Gazetesi önünde olacağız.

Cumartesi Anneleri

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

Tarih:1 Kasım 2016 (Salı)

Saat: 12.00

Yer :Cumhuriyet Gazetesi Önü