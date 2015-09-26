Cumartesi Anneleri: Bu bayramlar bizim için bayram değil, artık barış gelsin istiyoruz!

Gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak, faillerin yargılanmasını talep etmek için adalet arayışlarının 548'inci haftasında Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, "Failler belli, kayıplar nerede?" yazılı pankart açtı.

Suruç Katliamı'nda yaşamını kaybedenlerin aileleri ile Berkin Elvan'ın ailesinin de destek verdiği eylemde, 1994 yılında Ankara'da gözaltına kaybedilen Kenan Bilgin'in faillerinin yargılanmasını talep edildi. Eylemde konuşan, 1995'de İzmir'de kaybedilen Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli ve yerli vekil istiyorum" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Biz de 548 haftadır çocuklarımız için adalet istiyoruz, ancak kimse bizi duymuyor. 400 istiyordu, şimdi 550 oldu. Bu ülke ve sizler bizim adalet arayışımızı görmediniz ki biz size 550 vekil verelim" dedi.

İstanbul'da 10 Nisan 1981'de kaybedilen Nurettin Yedigöl'ün ağabeyi Muzaffer Yedigöl de, kayıp yakınları olarak 30 yıldır bayram kutlamadıklarını ifade ederek, "Bizim için bayram hiç olmadı. Bizim yakınlarımız kaybedildiği için değil sadece Suruç, Cizre, Nusaybin'de de insanlar katledildiği için bayram yok bize" diye konuştu.

1986 yılında kaybedilen Ahmet Kaya'nın kızı Emine Kaya da eylemde yaptığı Kürtçe konuşmada, "Bu bayramlar bizim için bayram değil. Biz artık barış gelsin istiyoruz. Barış gelsin bizim de bayramımız olsun. Barış için herkes elini taşın altına koysun ve bu ülkeye artık barış gelsin" dedi. Kaya'nın ardından 1995'te gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un eşi Hanım Tosun söz aldı. "Bir bayram daha acılarımızı paylaşmak için buradayız" diyen Tosun, kayıp yakınları olarak yakınlarının akıbetini sormaya devam edeceklerini söyledi. Tosun'un ardından ise, 12 Eylül 1994'te Ankara'da gözaltında kaybedilen Kenan Bilgin'in gözaltında olduğuna tanık olan arkadaşı Özer Akdemir'in Cumartesi Anneleri'ne gönderdiği mesaj dinletildi.

"O dönemde gözaltına kaybedenlerin varlığı devletin kirli tarihinin göstergesi"

Akdemir, 12 Eylül döneminde gözaltına alınanlara çok ağır işkenceler yapıldığı ancak en ağır işkencelerden birini Bilgin'in yaşadığını belirterek, Bilgin işkenceye getirilip götürülürken kendisini öldüreceklerini ve dışarıya haber verilmesi gerektiğini söylediğini anlattı. Akdemir, kendileri de savcılara Bilgin'i gözaltında gördüklerini defalarca söylemelerine rağmen, devletin Bilgin'in gözaltında olduğunu kabul etmediğini belirtti. Akdemir'in ses kaydının dinletilmesinin ardından olayı soruşturan ve faillerin açığa çıkması çok çaba sarf eden ancak çabaları sonuçsuz kalan savcı Selahattin Kemaloğlu'nun ses kaydı dinletildi. Kemaloğlu gönderdiği mesajda, o dönemin devletin uyguladığı yok etme politikasının özellikle işkencede konuşmayan kişilere yönelik olduğunu belirterek, bu şekilde dışarıdaki insanlara da gözdağı mesajı verildiğini söyledi. Kemaloğlu, tüm çabalarına rağmen Bilgin'i katledenlere ulaşamadıklarını da belirtti. Kemaloğlu, "Bu yöntemler diktatörlükleri ortaya koyan göstergeleri. O dönemde gözaltına kaybedenlerin varlığı devletin kirli tarihinin göstergesi" diye konuştu.

Bilgin Ailesi adına Kenan Bilgin'in kardeşi İrfan Bilgin, Mahkemelere başvurmalara rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını ve artık sonuç almayı da beklemediğini kaydetti. Bilgin, "Cellatlar yeniden katliamlar yapıyorlar. Bu ülkede adalet yok. 8-10 yaşında çocuklar mermilerle katlediliyor. Çocukların katledildiği bir ülkede ben nasıl adalet isteyeyim? Bizim kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın hiçbir suçu yok. Tek suçları devrimci olmaktı" dedi.

"Barış gelsin bizim de bayramımız olsun"

Haftanın açıklamasını 1996'da gözaltında katledilen Metin Göktepe'nin kardeşi Meryem Göktepe okudu. Göktepe, Bilgin ile birlikte gözaltına alınan kişilerin O'nu gözaltında gördüklerini anlatmalarına rağmen devletin Bilgin'in gözaltına alındığını kabul etmediğini belirterek, Savcı Selahattin Kemaloğlu'nun çabaları ile dönemin Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar hakkında verdiği suç duyurusunun da sonuç almadığını ve Kemaloğlu'nun işini yapmasına engel olunarak başka bir kente sürüldüğünü belirtti. Bilgin'in kaybedilmesinin AİHM kararlarına bile geçtiğini belirten Göktepe, Bilgin'in annesi Fincan Bilgin'in ömrünün oğlunu aramakla geçtiğini hatta son günlerinde, "Kenan'a bir şey olmamıştır bir gün çıkıp gelir" dediğini söyledi.

Göktepe son olarak, "Onun Kenan'a kavuşma düşü hepimizin insanlık görevi olmalıdır. Bilgin'i kaybedenleri biliyoruz, adalet istiyoruz. Barış gelsin bizim de bayramımız olsun" dedi.

