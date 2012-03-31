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Politika

Cumartesi Anneleri, Bakan Ergin'e seslenecek

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Cumartesi Anneleri'nin görüşme talebini reddetti

31 Mart 2012 01:27

 

Cumartesi Anneleri 31 Mart 2012 Cumartesi Günü saat 12.00'de Galatasaray Meydanı'nda 366. kez buluşacak ve annelerin görüşme talebini reddeden Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yazdıkları mektubu okuyacaklar. 
 
19 Mart 2012 tarihinde kayıp yakınları “Gözaltında Kayıplar”  konusunda  Adalet Bakanlığı’nı ilgilendiren istem ve taleplerini birinci ağızdan  Bakan Sadullah Ergin’e aktarmak amacıyla bir görüşme talep etti.
 
Bakan Ergin İnsan Hakları Derneği aracılığıyla kendisine yazılı olarak iletilen bu talebi “işlerinin yoğunluğu” gerekçesiyle reddetti, annelerin görüşme niyetlerine yönelik kuşkucu imalarda bulundu.
 
Randevu talebinde bulunan anneler arasında 32 yıldır oğlunu arayan 104 yaşındaki Berfo Kırbayır, 32 yıldır oğlunu arayan 81 yaşındaki Elmas Eren, 31 Yıldır oğlunu arayan 80 yaşındaki Zeycan Yedigöl, 19 yıldır oğlunu arayan 85 yaşındaki  Fatime Taşkaya da vardı. Adalet Bakanı  bu annelerin adalet beklentilerine kuşkuyla yaklaştı!
 
366. buluşmamızda  annelerin adalet hizmetlerinden sorumlu Bakan Ergin’e yazdıkları mektupları kamuoyu ile paylaşacağız.
 
Onların Adalet Bakanı Ergin’e
 
“Evlatları devletin güvenlik güçlerince gözaltında kaybedilen, failleri  cezasızlık zırhıyla korunan, 32 yıldır adalet peşinde koşan  biz annlerin  talebini dinlemekten,  daha önemli ne işiniz var?
 
Sizin göreviniz yurttaşa  adalet hizmeti sunmak değil mi ?
 
Biz  adalet hizmeti alma hakkı olan  yurttaşlar değil miyiz?
 
Bakan Bey, unutmayın ki  vicdan, ulusal hukukun temel metnine  göre de son noktadır. Vicdanın harekete geçmediği yerde adalet sağlanamaz… Vicdanını askıya alanlar bu topraklara adalet getiremez.” diyen seslerine sesinizi katmak için sizi de kırmızı bir karanfille Galatasaray’a bekliyoruz.
 
 
 
 
 
Tarih : 31 Mart 2012 (Cumartesi)
 
Saat  : 12:00
 
Yer    : GALATASARAY MEYDANI
 
 

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