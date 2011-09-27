Cumartesi Anneleri 6 Ekim'de yine meydanlarda





Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - Galatasaray Meydanı’nın tanıdık yüzleri Cumartesi Anneleri 6 Ekim Perşembe günü Yıldız Teknik Üniversitesi’nin önünde buluşuyor.



6 Ekim 1992 günü okuduğu Yıldız Teknik Üniversitesi önünden sivil polisler tarafından gözaltına alınan Ayhan Efeoğlu’nun kaybedildiği yerde toplanılacak. 25 yaşındaki Ayhan Efeoğlu 19 yıl önce 6 Ekim 1992’de okulun önünde ellerinde telsiz olan sivil polisler tarafından gözaltına alınarak kaybedildi.



Efeoğlu ailesi ise sadece Ayhan’ın failleri için mücadele etmedi. 29 yaşındaki inşaat mühendisi ağabeyi Ali Efeoğlu 5 Ocak 1994 tarihinde İstanbul Pendik’te gözaltına alındıktan sonra kaybedildi. Kayıp arayışlarında 338 kez Galatasaray Meydanı’nda olan Cumartesi Anneleri, “19 yıl önce kaybedilen Ayhan Efeoğlu’nun, 17 yıl önce kaybedilen ağabeyi Ali Efeoğlu’nun dosyasını dile getirmişlerdi.



İHD’nin karanlık dönemin kurbanları iki hüzünlü kardeşle ilgili öyküleri şöyle:



AYHAN EFEOĞLU: 1967 Bursa ili İngöl ilçesi nüfusuna kayıtlı. 25 yaşındaki Ayhan Efeoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. Demokratik Üniversite mücadelesinde dokuz kez gözaltına alındı. 6.Ekim1992 tarihinde okulun önünde ellerinde telsiz olan sivil polislerce gözaltına alınarak kaybedildi. Bütün resmi başvurulara rağmen ‘gözaltında öyle biri yok” diye geri çeviren polisleri tanıklar yalanladı. Ayhan’dan 6 gün önce gözaltına alınan Halil Önder şubede sorgu şefinin “Ayhan’ı neden almadınız? Onun işini daha önce bitirmeliydik” dediğine tanıklık etti.

AİLE BAŞVURMADIK YER BIRAKMADI



Feriha ve Osman Efeoğlu tüm resmi kurumlara oğulları Ayhan’ı sordu. Başvurular sonuçsuz kaldı; “biz almadık, bizde yok” cevabı hiç değişmedi.1992 yılında İstanbul'da 6 genç gözaltında kaybedildi. Dönemin İçişleri Bakanı, "kayıp değil, firari" olduğunu açıkladı.



ALİ EFEOĞLU: 1965 doğumlu Ali Efeoğlu, 5 Ocak 1994 tarihinde İstanbul-Pendik’te gözaltına alındıktan sonra kaybedildi. Avukatları, Ali Efeoğlu hakkındaki suç isnatları nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından arandığını öğrendi. Ali Efeoğlu daha önce siyasi polis tarafından gözaltına alınarak yoğun işkencelere maruz kaldı.

BELKİ KARDEŞİNİN YANINA GİTMİŞTİR



Osman ve Feriha Efeoğlu bu kez oğulları Ali için devletin tüm yetkili kurumlarına başvurdu. Yine tüm başvurular sonuçsuz kaldı. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Sabri Yavuz: "Kayıpları bulmak kolay değil” demekle yetindi. Avukatlarının 27 Ocak 1994 tarihinde DGM nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na yaptığı başvuruya verilen cevapsa: "Belki Kardeşinin Yanına Gitmiştir." Ali Efeoğlu’ndan bir daha haber alınamadı.

