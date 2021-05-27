Cumartesi Anneleri 26 yaşında; "Son kaybımızı bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz"

Gözaltında kaybedilen yakınları için 26 yıl önce bugün Galatasaray Meydanı'na çıkan Cumartesi Anneleri 26 yaşında.

Cumartesi Anneleri Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, "26 yıl önce bugün devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra varlıkları inkar edilen insanlarımız için, hakikat için, adalet için Galatasaray Meydanı'na çıktık. Tüm baskı, yok sayma ve engellemelere rağmen her koşul ve şartta kayıplarımızdan, hakikat ve hafıza mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmedik. Kayıplarımıza sözümüz var; son kayıbımız bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz. Yakınlarımızı kaybedenleri ve kaybedenleri koruyanları affetmeyeceğiz." denildi.