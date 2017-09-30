Bursa'nnın Orhangazi ilçesinde yer alan Zafer Ortaokulu yönetimi, velilere çocuklarının cuma namazına götürülmesi için izin vermeleri yönünde bir belge gönderdi. Tüm velilere gönderilen belgede “Çocuğumu cuma namazına göndermek istemiyorum” diye bir seçeneğin yer almaması dikkat çekti. Olay, "Cuma namazına katılmayan öğrenciler fişleniyor" olarak yorumlandı.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Yeni müfredatla din ağırlıklı derslerin artırılmasına kamuoyunda tepkiler büyümeye devam ederken, okullarda müfredattan da bağımsız olarak öğrencileri dine yönlendirme haberleri gelmeye başladı.

Bursa Orhangazi’de AKP’li belediyenin yaptırdığı Zafer Ortaokulu’nda, öğrencilerin her cuma günü camide namaz kılmaya götürülmesine yönelik harekete geçildi. 26 Eylül’de okul idaresinin sınıf öğretmenleri aracılığıyla öğrencilere velilerine ulaştırılmaları için bir “izin belgesi” verildi. Belgede, “Velisi bulunduğum okulunuz ......sınıfı ..... nolu .......’nın her hafta cuma günleri, 13.00-13.45 saatleri arasında öğretmen kontrolünde gitmesine izin veriyorum” yazdığı görüldü.

Normalde velilere ulaştırılan bu tür belgelerde “istiyorum- istemiyorum” diye iki seçenek varken, bu belgede bir seçenek olmaması dikkat çekti.

Kendilerine ulaşan belge üzerine birçok velinin tepki göstermek için okula gittiği, okul idaresinin ise “İstemiyorsanız imzalamayın” diyerek velilere bağırdığı öğrenildi.

"Bu bir fişleme kaydıdır"

Skandalın ardından velilerle görüşen Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, tepki gösteren velilerin, daha sonrasında çocuklarına kötü muamele yapılacağına dair endişeye düştüğünü aktardı.

Cumhuriyet’e konuşan Rona, şunları söyledi:

“Daha önce AKP’nin özellikle Bursa’da, yandaş sendika Eğitim-BirSen’in verdiği listelere göre okullara yönetici atadığını belgelerle ispatlamıştık. Bu son olay, okul yöneticileri liyakatla seçilmediğinde ne olacağının somut halidir. AKP’den daha AKP’ci, siyasal islamcıdan daha siyasal islamcı okul yönetimi, ilçe milli eğitim müdürlüğünden bu yönde bir talimat gelmemiş olmasına rağmen, işgüzarca bir şekilde gerici uygulamalara girişmiştir. Her şeyden önce okulun böyle bir misyonu yoktur, olamaz. Adına utanmadan ‘izin belgesi’ denilen bu formun, idare tarafından dağıtılması da baskının ta kendisidir. Öğrenciler arasında bir ayrım yaratacaktır ve namaza gitmeyen öğrenciler fişlenecektir. Şu anda hem öğrenciler, hem veliler tedirgin. Veliler, bu forma karşı çıkılırsa daha sonra çocuklarına uydurma gerekçelerle baskı yapılacağından korkuyor. Ama biz bu belgenin hesabını bu yöneticiden soracağız. Gerekli tüm makamların kapılarını aşındıracak, izin belgesi adı altında fişleme kaydı tutan bu zihniyeti mat edeceğiz!”