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Cuma namazına gitmeyince öldüğü ortaya çıktı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Yusuf Oduncu (80), tek başına otruduğu evinde ölü bulundu

17 Şubat 2018 18:58

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Yusuf Oduncu (80), tek başına otruduğu evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle Çevreyolu Caddesi\'nde tek katlı evde yalnız yaşayan Yusuf Oduncu\'nun dün Cuma namazına gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, oğlu Hasan Oduncu\'ya bildirdi. Eve giden Hasan Oduncu ve arkadaşları, Yusuf Oduncu\'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Oduncu\'nun öldüğünü belirledi. Oduncu\'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 

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