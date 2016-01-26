Cuma günü 4 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 7 kuruş daha zam yapıldı

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresine ortalama 7 kuruş zam yaptı. Cuma günü litre fiyatına 4 kuruş zam yapılmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara'da litresi ortalama 3,32 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,39 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,26 liradan 3,33 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,29 liradan 3,36 liraya çıkacak.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.