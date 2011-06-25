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CUMA GÖSTERİLERİNDE 15 ÖLÜ AMMAN (A.A)

25 Haziran 2011 11:23

-CUMA GÖSTERİLERİNDE 15 ÖLÜ AMMAN (A.A) - 25.06.2011 - Suriyeli insan hakları aktivistlerine göre, ülkede dün çeşitli kentlerde düzenlenen muhalif gösterilerinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu öldürülenlerin sayısı 15'i buldu.  Reuters'ın haberine göre, Yerel Koordinasyon Komiteleri, Humus, Kisva ve Şam'da dün öldürülen 14 sivilin adlarını belirlediklerini açıkladı. Bir başka açıklamada da Kesyr'de de bir sivilin öldürüldüğü kaydedildi.  Suriye'de her cuma günü olduğu gibi dün de, Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin yıkılmasını isteyen on binlerce gösterici sokakları doldurmuş, güvenlik güçleri gösterilere müdahale etmişti. 

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