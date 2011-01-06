Culio Galatasaray'da

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Juan Emmanuel Culio kimdir?

Galatasaray yönetimi, ligin ilk yarısında taraftarı hayal kırıklığına uğratan takıma takviye yapmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip Colin Kazım'ın ardından Arjantinli Culio'yu da renklerine bağladı.Galatasaray, Cluj oyuncularından Juan Emmanuel Culio ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Varılan anlaşmaya göre oyuncu için Cluj'a 2.000.000 Euro, oyuncuya ise 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonları için sırasıyla 250.000 Euro, 600.000 Euro, 700.000 Euro, 700.000 euro sabit transfer ücreti ve 8.000 Euro, 10.000 Euro, 10.000 Euro, 10.000 Euro değişken transfer ücreti ödenecek.Galatasaray, Culio'dan hemen önce de Fenerbahçe ile yollarını ayıran Colin Kazım'a 3.5 yıllık imza attırmıştı.Cluj formasıyla Romanya Ligi'nde 2 şampiyonluk yaşayan Culio, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giymiş ve 1 gole imza atmıştı.Juan Emmanuel Culio, 30 Ağustos 1983’te Arjantin’de doğdu. 2002 yılında Arjantin’in Flandria takımında profesyonel kariyerine başladı.Burada iki sezonda 44 maça çıkıp 19 gol atan genç oyuncu, 2004’te Almagro’ya transfer oldu ve bu takımda oynadığı bir sezonun ardından kariyerinin ilk büyük basamağını tırmadarak Independiente’ye transfer oldu. Ancak burada istediği oranda şans bulamayınca, Racing Club’a transfer oldu. 2007 yılında Arjantin'in dışına çıkan Culio, Şili’nin Deportes La Serena takımına transfer oldu. Culio, Şili'de ortaya koyduğu futbolla Avrupa kariyerine adım attı ve Romanya ekibi CFR Cluj'a geçti. 2007'den beri Cluj'da forma giyen Culio, ilk sezonunda ligdeki 34 maçın 32'sinde toplam 2571 dakika (%84) forma giydi. Culio, bu maçlarda bir gol atarken, bir kırmızı ve altı sartı kart gördü. Culio, Cluj'da orta sahanın her bölgesinde forma giydi.2008-09 sezonunda Romanya Ligi’nde 29 maça çıkan Culio, sezon boyunca tam üç kez teknik direktör değiştiren takımda yerini korudu. Bu maçlarda bir gol atan Arjantinli, Şampiyonlar Ligi’nde ise takımının tek galibiyetini aldığı Roma maçında attığı iki golle zaferin mimarı oldu.2009-10 sezonunda tamamı ilk 11’de olmak üzere 28 maçta görev yapan Culio, orta alanda sol kanatta görev almaya başladı. Sezonu bir kez daha tek golle tamamlayan Culio, sekiz de sarı kart gördü.İçinde bulunduğumuz sezonun ilk 12 haftasında forma giyen Culio, ligin sonraki haftalarında takımından uzak kaldı. Arjantinli orta saha, Şampiyonlar Ligi’nde kritik gollere imza attı. Grubun ilk maçında Basel önünde alınan 2-1’lik galibiyete iki asistle katkıda bulunan Culio, Roma mağlubiyetinde atılan tek golde de asist yaptı. Üçüncü maçta Bayern’e 3-2 mağlup olan Cluj’ün gollerinden birini atan 27 yaşındaki oyuncu, 1-1 berabere biten son maçta Roma filelerine 88. dakikada atılan golde servisi yapan isimdi.