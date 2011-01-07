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Spor

CULIO: AMACIM GALATASARAY FORMASINI GİYMEK İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2011 01:00

-CULIO: AMACIM GALATASARAY FORMASINI GİYMEK İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Galatasaray'ın Romanya ekibi Cluj'dan transfer ettiği Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Emmanuel Culio, sarı-kırmızılı formayla iyi şeyler yapmak istediğini söyledi. Culio, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, ''Bir an önce Galatasaray formasıyla iyi şeyler yapmak istiyorum. Galatasaray büyüklüğünü bildiğim, tanıdığım bir takım. Gördüğüm ilgi bana bu durumu bir kere daha ispatladı. Şu andaki tek amacım, biran önce Galatasaray forması giymek ve Galatasaray'ı ligde hak ettiği yerlere taşımak'' diye konuştu. Galatasaray gibi bir takımın yukarılara oynaması gerektiğini kaydeden Arjantinli futbolcu, ''Bunun için de üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum'' derken, ilk kez giydiği Galatasaray formasıyla ilgili olarak da ''Tabii ki üzerime çok yakıştı. Çok güzel bir forma olduğunu söylemek istiyorum. Ancak giydiğim bu formayı saha içindeki performansımla daha da güzelleştirmem gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

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