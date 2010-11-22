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Ekonomi

ÇUKUROVA'DA ÇİFTÇİLER "YAĞMUR DUASI"NA ÇIKACAK ADANA (A.A)

22 Kasım 2010 14:18

-ÇUKUROVA'DA ÇİFTÇİLER "YAĞMUR DUASI"NA ÇIKACAK ADANA (A.A) - 22.11.2010 - Adana'nın Ceyhan ilçesi Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan, Çukurova yöresinde üreticilerin kuru alana buğday ekimi yaptığını belirterek, ''Eğer ay sonuna kadar yağış olmaz ise yağmur duasına çıkacağız'' dedi. Tezcan, yaptığı açıklamada, yörede kasım ayı başlarında başlayan buğday ekiminin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Ekimi yapılan buğdayın çimlenebilmesi ve iyi rekolte elde edilebilmesi için üreticinin iki haftadır yağış beklediğini belirten Tezcan, ''Ancak istenilen yağış olmayınca üreticiler endişelenmeye başladı'' diye konuştu. Bir süre daha beklentilerin gerçekleşmemesi durumunda üreticilerin tarlalarına yeniden tohum atmak durumunda kalacağını ifade eden Tezcan, şöyle konuştu: ''Bu durum üreticiye ek bir maliyet getirecek. Çiftçi zaten zor günler geçiriyor. Böyle bir durumla karşılaşırsa perişan olacak. Üretici şu an kuru alana ekim yapıyor. Ay sonuna kadar yağış olmaz ise yağmur duasına çıkarak rahmet dileyeceğiz.''

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