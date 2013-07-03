Çukurova Üniversitesi'nde yangın

Çukurova Üniversitesi (CÜ) kampüsünde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında, yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.
Merkez Sarıçam ilçesindeki ÇÜ kampüsünde Teknokent ve Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu civarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.
İhbar üzerine kampüse gelen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangının çevre binalara sıçrama ihtimaline karşı, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri ve uçağı da çalışmalara katıldı.
Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olduğu belirtilen yangın, bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.