T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çukurova Rektörü Akınoğlu serbest bırakıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi serbest bırakıldı

19 Haziran 2012 14:09

Çukurova Üniversitesi Rektör Akınoğlu ve gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi serbest bırakıldı. Üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanı Nüvit Günay tutuklandı.


İhaleye yönelik soruşturma


CMK 250. maddeyle yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nce, Çukurova Üniversitesi'nde yapılan ihalelerle ilgili olarak ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, rüşvet, tehdit, görevi kötüye kullanmak'' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu ile birlikte toplam 17 kişinin Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadeleri alındı.

ETİKETLER

çukurova üniversitesiAlper Akınoğlu

İlgili Haberler

Çukurova Üniversitesi rektörü 'örgüt kurmak'tan gözaltında

Rektörlük binasına giden Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akınoğlu'nu makamında gözaltına aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24