Çukurova Rektörü Akınoğlu serbest bırakıldı

Çukurova Üniversitesi Rektör Akınoğlu ve gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi serbest bırakıldı. Üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanı Nüvit Günay tutuklandı.



İhaleye yönelik soruşturma



CMK 250. maddeyle yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nce, Çukurova Üniversitesi'nde yapılan ihalelerle ilgili olarak ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, rüşvet, tehdit, görevi kötüye kullanmak'' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu ile birlikte toplam 17 kişinin Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadeleri alındı.