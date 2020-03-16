Çukurova Havalimanı ihalesi sonuçlandı

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Günbeton İnşaat - Terminal Yapı Ticaret ortak girişimi pazarlık neticesinde 100 milyon Euro kira bedeli karşılığında ihaleyi kazandı. Limak - Kalyon - Cengiz inşaat ortak girişimi ise şartlı teklif vermesi nedeniyle elendi. Çukurova Havalimanının toplam yatırım tutarının 250 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre aylardır beklenen Çukurova Havalimanı ihalesinin kazananı belli oldu. DHMİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihaleye 2 firma katıldı. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması kararlaştırılan ihale için teklif veren firmalar Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Kalyon Hav. ve İnşaat A.Ş./ Cengiz İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Ortak Girişimi ile Günbeton İnşaat ve Tic. A.Ş./Terminal Yapı Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi oldu.

Şartlı teklif veren Limak-Kalyon-Cengiz ihale dışı bırakıldı

Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Kalyon Hav. ve İnşaat A.Ş./ Cengiz İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Ortak Girişimi şartlı teklif vermesi nedeniyle ihale dışı bırakıldı.

Günbeton İnşaat ve Tic. A.Ş. - Terminal Yapı Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi ile yapılan pazarlık neticesinde 100 milyon Euro kira bedeli karşılığında ihale sonuçlandırıldı. İhale sonucu İdarenin Yönetim Kurulunca kabulünü müteakip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanının onayı ile kesinlik kazanacak

Çukurova Havalimanının toplam yatırım tutarının 250 milyon Euro'ya ulaşması beklenmekte.