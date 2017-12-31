T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çukurda sıkışan köpeğe 7'nci günde de ulaşılamadı (2)

7 GÜN SONRA KURTARILDI Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeği, ekiplerin çalışmasıyla 7 günün sonunda kurtarıldı

31 Aralık 2017 03:45

7 GÜN SONRA KURTARILDI
Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeği, ekiplerin çalışmasıyla 7 günün sonunda kurtarıldı. Aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen köpeğe su ve yiyecek veren ekipler, köpek ve sahiplerini alarak ilçe merkezine geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan itfaiye memuru Yasin Engin, “Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı her canlının yanında olduğunu kanıtlamış oldu. Ekiplerimizin yoğun çabası ile köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı, yoğun çaba gösterdik” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÜN SONRA KURTARILDI Şanlıurfa SiverekKonuylaYasin EnginDaire BaşkanlığıEkiplerimizinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24