-Çukurca'daki izinsiz gösteriye müdahale ÇUKURCA (A.A) - 28.08.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kendilerini ''canlı kalkan'' olarak adlandıran ve geçiş yasağı bulunan sınır hattına doğru yürüyüşe geçen gruba müdahale edildi. Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki hedef grubuna yönelik başlattığı operasyonlara karşı kendilerini ''canlı kalkan'' olarak tanıtan, aralarından BDP'li milletvekillerinin de yer aldığı grup, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyüne giderek kurulan çadırlarda bekledi. Geceyi bu çadırlarda geçiren grup, geçiş yasağı bulunan askeri bölgeden, Irak sınırına doğru yürüyüş yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin uyarısına taşla karşılık veren gruba, müdahale edildi. Hakkari Valisi Türker, yaptığı açıklamada, söz konusu grupta bulunan milletvekilleri ile dün görüştüklerini anlatarak şunları kaydetti: ''Milletvekilleri ile görüştüğümüzde Çukurca ilçesi Narlı köyünde bekleyeceklerini ve herhangi bir taşkınlığa izin vermeyeceklerini söylediler. Söz vermişlerdi. Ancak bu sabah sınır hattına doğru yürüyüşe geçtiler. Orası askeri ve geçiş yasağı bulunan bir bölge. Bu nedenle güvenlik güçleri, kendilerine gerekli uyarıları yapmalarına rağmen vazgeçmemişlerdir. Bunun üzerine kitleyi dağıtmak amacıyla biber gazı ile müdahale edilmiştir. Kendilerine gereken müsamahayı gösterdik fakat sözlerini tutmadılar.'' Vali Türker, çıkan olaylarda bir kişinin, biber gazından etkilendiğini de ifade etti.