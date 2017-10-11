T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Hakkari Valiliği, Çukurca İlçesi'ne bağlı Güvendağı bölgesi Mir deresi bölgesi'nde yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı

11 Ekim 2017 23:21

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Hakkari Valiliği, Çukurca İlçesi\'ne bağlı Güvendağı bölgesi Mir deresi bölgesi\'nde yol yapım çalışması sırasında PKK\'lı teröristlerin güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"11.10.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı güneyi Mir Deresi bölgesinde yol yapım çalışması yapan iş makinasına yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel hafif yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavisi sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Hakkari ValiliğiGüvendağıMirPKKAçıklamadaGüven DağıMir DeresiYaralıHakkâri Devlet HastanesindeKonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24