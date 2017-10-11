Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, Çukurca İlçesi\'ne bağlı Güvendağı bölgesi Mir deresi bölgesi\'nde yol yapım çalışması sırasında PKK\'lı teröristlerin güdümlü füzeyle düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"11.10.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı güneyi Mir Deresi bölgesinde yol yapım çalışması yapan iş makinasına yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel hafif yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavisi sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.

