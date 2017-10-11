T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Gergi Tepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi

11 Ekim 2017 21:18

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'ne bağlı Gergi Tepe üs bölgesine PKK\'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 uzman çavuş hafif yaralandı. 
Çukurca İlçesi\'ndeki Gergi Tepe üs bölgesinde çalışma yapan iş makinesine Kuzey Irak topraklarından güdümlü füze atıldı. Füze, iş makinesinin yakınına düşdü. Bu sırada iş makinesini kullanan uzman çavuş hafif yaralandı. Yaralanan uzman çavuş, helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Saldırının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHAHAKKARİGergi TepePKKSaldırıda1TepeKuzey IrakFüzeBuYaralananHakkari Devlet HastanesiSaldırının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24