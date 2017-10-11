Çukurca'da üs bölgesine saldırı: 1 asker yaralı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'ne bağlı Gergi Tepe üs bölgesine PKK\'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 uzman çavuş hafif yaralandı.
Çukurca İlçesi\'ndeki Gergi Tepe üs bölgesinde çalışma yapan iş makinesine Kuzey Irak topraklarından güdümlü füze atıldı. Füze, iş makinesinin yakınına düşdü. Bu sırada iş makinesini kullanan uzman çavuş hafif yaralandı. Yaralanan uzman çavuş, helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Saldırının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.