-ÇUKURCA'DA ROKETATARLI SALDIRI ÇUKURCA (A.A) - 20.06.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen roketatarlı saldırıda, ayağına cam parçaları isabet eden bir asker hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığına bağlı askerlerin ilçe merkezinde konuşlu bulunduğu birliğe, terör örgütü PKK üyelerince gece saatlerinde roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı üç roketatar mermisinden birinin, birliğe ait binanın balkonuna isabet etmesi sonucu, bir asker cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı. Birlikteki askerlerin, saldırıya anında karşılık vermesi üzerine teröristler geri püskürtüldü. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderilirken, gecenin karanlığından faydalanarak kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.