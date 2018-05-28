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Çukurca'da PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca  ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen  60 mm'lik havan mühimmatına tuzanlanmış el yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edildi

28 Mayıs 2018 19:57

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca  ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen  60 mm\'lik havan mühimmatına tuzanlanmış el yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Yeşiltepe mevkiinde PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, \"26.05.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Yeşiltepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 60 mm’lik havan mühimmatına tuzaklanmış 1 el yapımı patlayıcı  tespit edilmiştir.Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.
 

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