Çukurca'da PKK'dan yol işçilerine saldırı: 1 yaralı (3)

ÖLDÜRÜLEN PKK\'LI SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ

Hakkari Valiliği, Çukurca bölgesinde öldürülen PKK\'lı terörist sayısının 2\'ye yükseldiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Çukurca İlçesi Üzümlü sektöründe yol yapan iş makinalarına yönelik olarak sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 3 adet roketli saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 işçi şarapnel yaralanmasına maruz kalmıştır. Saldırının gerçekleştirildiği bölge yoğun ateş altına alınmış, yapılan telsiz konuşmalarından 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale geldiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup, toplamda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"