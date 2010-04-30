Çukurca'da mayın patladı: 1 şehit

T24 - Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde mayın patlaması sonucu, bir asker şehit oldu. Bu olayla birlikte Nisan ayı içinde geçekleşen mayın patlamalı olay ve saldırılarda 6 asker şehit olurken 1 vatandaş da hayatını kaybetti.





Güvenlik güçlerinin Kavuşak bölgesi dağlık arazi kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü arazi arama tarama faaliyeti sırasında, bir asker mayına bastı.





Mayının infilak etmesi sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen bir asker şehit oldu.





Şehit askerin cenazesi, helikopterle Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirilerek, Hakkâri Asker Hastanesi morguna kaldırıldı.





Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.







Nisan ayında gerçekleşen patlamalarda 5 asker şehit oldu







Giresun, Hakkâri ve Mardin'de gerçekleşen mayın patlamalarında 5 asker şehit olurken bir vatandaş da hayatını kaybederken 5 asker de yaralanmıştı.

