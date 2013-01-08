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Çukurca'da çatışma: 1 asker, 9 PKK'li öldü

Hakkari'nin sınıra yakın Karataş Karakolu'nunda çatışma çıktı

08 Ocak 2013 12:50

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde sınıra sıfır noktasındaki Karataş Karakolu'nda çatışma çıktı. Çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre,  dün ( 7 Kasım 2013) akşam saatlerinde Irak topraklarından Çukurca İlçesi’ne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş Jandarma Karakolu’na uzun namlulu silahlarla  ateş açıldı.
Olayla  ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, açılan ateşle 1 askerin ağır yaralandığını ancak kurtarılamayarak hayatını keybettiğini  belirtti.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede konuşlu bulunan güvenlik güçleri PKK’lı olduğu değerlendirilen grubun bulunduğu bölgeye yoğun top atışı yaptı. Akşam saatlerinde başlayan top atışları ve silah sesleri bir süre devam etti. Bölgede arama-tarama operasyonu sürdürülüyor.

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