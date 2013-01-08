Çukurca'da çatışma: 1 asker, 9 PKK'li öldü

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde sınıra sıfır noktasındaki Karataş Karakolu'nda çatışma çıktı. Çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, dün ( 7 Kasım 2013) akşam saatlerinde Irak topraklarından Çukurca İlçesi’ne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş Jandarma Karakolu’na uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, açılan ateşle 1 askerin ağır yaralandığını ancak kurtarılamayarak hayatını keybettiğini belirtti.

Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede konuşlu bulunan güvenlik güçleri PKK’lı olduğu değerlendirilen grubun bulunduğu bölgeye yoğun top atışı yaptı. Akşam saatlerinde başlayan top atışları ve silah sesleri bir süre devam etti. Bölgede arama-tarama operasyonu sürdürülüyor.