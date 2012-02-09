Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit, 6 asker yaralı

T24 -

Saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Yaklaşık 30 dakika süren çatışmada 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. radikal.com.tr'nin DHA'yı kaynak gösterdiği haberinde, Çukurca ilçesindeki 49’uncu hudut taşından ilçe merkezine sızmaya çalışan bir grup PKK’lı, sınır bölgesindeki askeri üs bölgesine ağır silah ve roketatarlarla saldırdı. PKK’lıların termal kameralarla tespit edilmesinin ardından sınır bölgesi güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı. Saat 02.30 da başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren çatışmada 1 asker şehit düştü, 6 asker de yaralandı.Hakkari Valisi Muammer Türker, çatışmada 1' i kadın 4 PKK'lının da öldürüldüğünü söyledi. Atılan kurşunların ilçe merkezindeki bazı evlerin duvarına da isabet ettiği belirtildi. Silah sesleriyle uyanan ilçede korku ve panik yaşandı.