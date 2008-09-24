Çukurca’da çatışma

Hakkari'nin Çukurca İlçesi’nde bir grup PKK’lı teröristin eylem yapmak üzere sınırı geçtiği termal kameralarla tespit edilmesi üzerine bölgeye özel harekat komandoları sevk edildi. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.



Mehmetçik Kuzey Irak’a sıfır noktada bulunan Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde teröristlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Dün gece bir grup teröristin, Irak’tan geçerek Üzümlü Köyü ile Haskel Dağları bölgesinden Türkiye topraklarına sızdığı termal kameralarla tespit edildi. Bunun üzerine PKK’lı grubun tespit edildiği bölgeye, özel harekat komandoları sevkedildi. Bölgede çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.



YOĞUN TOP ATEŞİ YAPILDI



Karanlıktan faydalanarak kaçan diğer teröristler takibe alınırken, Çukurca’daki birlikler de alarma geçti. Teröristlerin kaçış istikametlerine Çukurca’daki birliklerden yoğun şekilde topçu ateşi yapıldı. Karataş Karakolu’nun da aralarında bulunduğu, Şorti Tepe ile Haskel Dağları arasında bulunan Cevizli, Kazan, Yaprak Köyü bölgeleri PKK’lı teröristlerin saldırı ihtimaline karşı aydınlatma fişekleriyle aydınlatıldı. Bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren ise aralarında köy korucularınin da bulunduğu birlikler arazide arama faliyeti yaptı.





