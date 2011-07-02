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ÇUKURCA'DA BİR ASTSUBAY ŞEHİT OLDU HAKKARİ (A.A)

02 Temmuz 2011 13:03

-ÇUKURCA'DA BİR ASTSUBAY ŞEHİT OLDU HAKKARİ (A.A) - 02.07.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, bir astsubay şehit oldu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Haskel Dağı Yeşiltepe mevkisi ile Irak sınırındaki Kazan Vadisi'nde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, gece saatlerinde Haskel Dağı kırsalında bir grup terör örgütü PKK üyesi ile sıcak temas sağladı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, astsubay Kalender Özdemir (37) şehit oldu. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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