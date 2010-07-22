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ÇUKURCA'DA 3 TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU  HAKKARİ (A.A)

22 Temmuz 2010 22:18

-ÇUKURCA'DA 3 TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU  HAKKARİ (A.A) - 22.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından bölgede yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında 3 teröristin cesedi bulundu.  Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Çukurca ilçesi Uzundere-Kavuşak köyleri arasındaki Hantepe bölgesinde, terör örgütü PKK üyelerinin düzenlediği, 6 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgede operasyonlar başlatıldı.  Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü arazi arama tarama faaliyeti sırasında, saldırı sonrası çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 3 teröristin cesedi bulundu.

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