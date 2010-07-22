-ÇUKURCA'DA 3 TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU HAKKARİ (A.A) - 22.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 6 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından bölgede yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında 3 teröristin cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Çukurca ilçesi Uzundere-Kavuşak köyleri arasındaki Hantepe bölgesinde, terör örgütü PKK üyelerinin düzenlediği, 6 askerin şehit olduğu, 9 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgede operasyonlar başlatıldı. Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü arazi arama tarama faaliyeti sırasında, saldırı sonrası çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 3 teröristin cesedi bulundu.