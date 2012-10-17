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Çukurca'da 2 asker şehit oldu!

Saldırıdan sonra bölgede operasyon başlatıldı

17 Ekim 2012 14:09

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir karakol ile 2 karakolun üs bölgesine havan topu ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Işıklı Jandarma Karakolu ve Karataş ile Gazitepe Jandarma Karakolu'nun üs bölgesine saldırı düzenlendi. Havan ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ilk belirlemeye göre 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

 

Kazan'da yaralanan asker şehit oldu

 

Önceki gün Kazan Vadisi’nde Üsteğmen Aykut Köroğlu’nun şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fırat Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı şehit oldu. Uzman Çavuş Fırat Yıldırım'ın evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi.

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