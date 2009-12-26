Çukurambar'da fişleme iddiası

CNN Türk’ün haberine göre, Arınç’ın evinin yakınlarında yakalanan iki subayın bilgisayarlarında Erdoğan ve Gül hakkında bilgiler var.





Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla ilgili tartışmada yeni bilgilere ulaşıldığı öne sürüldü. CNN Türk’ün haberine göre, Arınç’ın evinin yakınlarında yakalanan iki subayın bilgisayarlarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin kişisel bilgilerin yer aldığı iki belge bulundu. Bir hafta önce ihbar sonucu yakalanan iki subayın üstü olay yerinde aranırken, Arınç’ın ev adresinin yazılı olduğu bir kâğıt ve üç bakanın oturduğu caddeye ilişkin bir kroki bulunduğu ortaya çıkmıştı.





Albay: Kâğıtlar bana ait değil



Bu arada, Başbakan Yardımcısı Arınç’a suikast planladıkları iddialarıyla yakalanan Albay E.Y.B. ve Binbaşı İ.G. ile ilgili tutanaklardan çarpıcı ayrıntılar çıktı. Star TV’nin haberine göre, Albay E.Y.B.’nin, avcunda tuttuğu iddia edilen ve üzerinde Arınç’ın oturduğu cadde ile apartmanın ismi yazılı kâğıt için “Bunlar bana ait değil. Kim koydu bilmiyorum” dediği öğrenildi. Albayın bu ifadelerinin olay yeri tutanağına da geçirildiği, kâğıdın kim tarafından yazıldığı konusunda kriminal inceleme yapılacağı öğrenildi.