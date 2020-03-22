Çukur'un Timsah Celil'i diziden neden ayrıldığını açıkladı

Çukur'da Timsah Celil karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Ahmet Melih Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Çukur'dan neden ayrıldığını açıkladı.

Çukur dizisinde Celil'i canlandıran Ahmet Melih Yılmaz de Çukur'dan neden ayrıldığını Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu.

Dokuz bölüm boyunca sahnesinin olmamasından dolayı yapım şirketine sete çıkmayacağını söylediğini belirten oyuncu, yapımın karakteri birkaç bölüm sonra öldüreceğini belirtmesi sonrası ise hemen öldürmesini talep ettiğini belirtti.