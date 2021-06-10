Çukur dizisinin oyuncuları Karaburun'da SİT alanına inşaat yapmak istedi, belediye suç duyurusunda bulundu

SHOW TV'de yayınlanan "Çukur" dizisinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Sarp Apak, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istediği ortaya çıktı. Karaburun Belediyesi, SİT Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle işlem yapıp, inşaat çalışmalarını durdururken; oyuncuların kurduğu şirket hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SHOW TV'de yayınlanan "Çukur" dizisinin başrol oyuncuları Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve dizinin yönetmeni Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Sarp Apak, İzmir Karaburun'da savcılığa yansıyan bir çevre tahribatına imza attığı öğrenildi. Kısa süre önce Karaburun'un Bozköy Mahallesi, Akçakilise Mevkii'nde yaklaşık 3,5 dönüm tarla vasfında, denize sıfır arazi satın alan 6 isim, ardından 19 Mart 2021 tarihinde, 60 bin TL sermaye ile Denize 0 Görsel Sanatlar Turizm Otelcilik Tarım İnşaat A.Ş. adıyla bir şirket kurdu. Satın alınan ve birinci derece doğal SİT alanında kalan arazi, bu şirketin üzerine geçirildi. Şirkette temsile yetkili yönetim kurulu başkanı olarak da Mersin Tarsus'ta ikamet eden Mustafa Tekçe seçildi.

Kaçak yol yapıp ağaçları kestiler

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, iki hafta önce ise SİT alanındaki arazide sessiz sedasız çalışmalar başladı. Çok sayıda ağaç ve çalı türü bitki kesilerek araziye kaçak bir şekilde yol açılırken, parselin içinde kalan bitki örtüsü de tamamen temizlendi. Ardından teraslama yapılarak arazi inşaata hazır hale getirildi. Etrafı tel örgüyle çevrilen arazide çalışmalar sürerken, önceki gün Karaburun Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri baskın yaptı. SİT Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapan belediye ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurdu. Yapılan mühürleme işlemi ve tutanak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilirken, Cumhuriyet Savcılığı'na da ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

Karavan turizmi yapmayı planlıyorlardı iddiası

Ünlü oyunculara ait, Akçakilise Mevkii'ndeki tahrip edilmiş araziyi ANKA Haber Ajansı ekibi görüntüledi. Bakir bir koyun yanı başında yer alan, SİT alanındaki arazinizin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu ifade edildi. Oyuncuların, denize sıfır bu arazide süper lüks karavan turizmi yapmayı planladığı öne sürüldü. Kurulan şirketin faaliyet alanları kısmında ise karavan turizminin yanı sıra otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, plaj, kafeterya, nargile salonu, gece kulübü, doğa ve su sporları gibi tesislerin işletebileceği bilgisi yer aldı.

İnşaat, gösteri merkezi, film çekimi

Her türlü inşaat ve müteahhitlik faaliyetlerini de yürütebileceği belirtilen şirketin, yurt içi yurt dışı tiyatro, sanat, eğlence gösterileri, konserler ve müzikaller tertip edebileceği; artistik ajans, bale, mankenlik, figürasyon hizmetleri verebileceği; yerli yabancı sanatçı bağlantıları kurup anlaşma yapabileceği; reklamcılık ve basın işleri yürütebileceği; belgesel, sinema, reklam, tanıtım filmlerinin yanı sıra klip çekebileceği; bu alanlarda danışmanlık hizmeti sağlayabileceği de ticaret siciline bildirildi.

Karaburun Belediye Başkanı: Burası özel çevre koruma alanı

Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bölgenin birinci derecede doğal SİT alanında kalmasının yanı sıra 15 Mart 2019 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK) ilan edildiğini hatırlattı. Erdoğan; kaçak yapılara, konteynerlere ve SİT alanlarının talanına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Hiç kimsenin ayrıcalığı yok"

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, "Katiyen doğal dokumuzun bozulmasına, teneke çöplüğü haline getirilmesine cevaz vermeyeceğiz. Topluma mal olmuş kişilerin de tüm davranışlarında dikkatli olması gerekiyor. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. A ya da B kişisi fark etmez. Biz herkese yaptığımız rutin işlemleri yaptık. Tutanaklandırıp mühürledik. Bakanlığa ve Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunduk. İnanın şu an bölgemde en az 600 konteyner var. Yıkım işlemi yapıyorum her gün. Giderek artacak da bunlar. Bizden geçit yok. Yasal, bölgenin dokusuna uygun, bozmayan girişimlere açığız. Ama dokumuzu bozdurmayız" diye konuştu.

"Bölgede biyolojik çeşitlilik araştırması yapılıyor"

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar ise bölgede rüzgar/güneş enerji santralleri ve balık çiftliklerinin yarattığı tahribata karşı ciddi bir mücadele verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Mordoğan ve Karaburun'da merkez yerleşimin dışında inşaat faaliyeti yürütmek yasak. Dolayısıyla bu dizi ekibinin yaptığı inşaat faaliyeti de yasa dışı. Ayrıca o bölgede henüz tamamlanmamış bir biyolojik çeşitlilik araştırması sürüyor. Çalışmanın bir yıl tamamlandı, 14- 15 uzman bir yıl daha arazide faaliyete devam edecek. Tahrip edilen yer de araştırma alanının içinde. Belki de orada pek çok endemik bitki türü vardı. Belki özel sürüngenler, kuşlar ve onların üreme alanıydı. Bugün artık bunları tespit etme şansımız kalmadı. Çünkü alan tahrip edildi. Biz Karaburun'la ilgili hassasiyet beklerken, özellikle topluma mal olmuş sanatçıların böyle bir inşaat girişiminde bulunması hepimizi üzdü."